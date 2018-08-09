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استمرار ارتفاع أسعار العقارات في يوليو

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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يتواصل ارتفاع أسعار العقارات في أوسلو

مقال: وكالة الأنباء النرويجية             ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
وفقا للإحصائيات العقارية النرويجية يتواصل ارتفاع أسعار العقارات في أوسلو. إذ بلغ الارتفاع في شهر يوليو 0,4 بالمائة.
أما في المناطق الأخرى فقد تطور سوق الإسكان بشكل طبيعي. فعلى الصعيد الوطني، ارتفعت نسبة بيع العقارات السكنية ب9,7 مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
كما شهدت كل المناطق انخفاضا في الأسعار باستثناء أوسلو و بيرغن.

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