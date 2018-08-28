ارتفاع إنتاج الطاقة الهوائية في النرويج

لكنه لم يصل إلى مستوى الطاقة المائية بعد

مقال: ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يعتبر إنتاج الطاقة المائية في النرويج من أحد أهم المزايا التنافسية للاقتصاد النرويجي على المستوى العالمي. إذ يستند إنتاج الكهرباء في النرويج على الطاقة المائية بنسبة 95.8 بالمائة.

لكن الطاقة الهوائية بدأت أيضا في فرض أهميتها في البلاد بعد ارتفاع ملحوظ في الإنتاج.

فوفقا للإحصائيات ارتفع إنتاج الطاقة الهوائية من 0,1 تيراواط في الساعة سنة 2002 إلى 0,9 تيراواط في الساعة سنة 2010. لكن منذ سنة 2010 شهد الإنتاج نقلة نوعية، إذ وصل الإنتاج إلى 2,9 تيراواط في الساعة سنة 2017.

إذ ارتفع إنتاج الطاقة الهوائية في الستة شهور الأخيرة في النرويج بنسبة 35 بالمائة.

ووفقا للإحصائيات ستصبح الطاقة الهوائية أكثر أهمية في السنوات القادمة. و تخطط شركة ستاتسكرافت فوسن لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الهوائية على اليابسة في أوروبا. و من المتوقع أن يبدأ المشروع بالإنتاج بحلول 2020. ويقدر إنتاجها السنوي ب3,4 تيراواط في الساعة

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