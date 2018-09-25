الإفلاس في النرويج يبلغ أرقاما قياسية

حالات الإفلاس أكثر مما كانت عليه بعد الأزمة المالية

مقال: ستيغ سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تستمر حالات الإفلاس في قطاع الأعمال بالارتفاع. إذ وصل عدد حالات الإفلاس إلى أرقام أعلى من مما كانت عليه بعد الأزمة المالية سنة 2009.

إذ ارتفعت نسبة الإفلاس في شهر أغسطس ب22.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

و يؤكد بير أينار رود من شركة بيسنودي وجود ارتفاع ملحوظ:

-أفلست 394 شركة في شهر أغسطس الماضي، بينما أرغمت السلطات 85 شركة على الإفلاس. و هذه زيادة ب13,5 مقارنة بالشهر الماضي فقط. و مقارنة بالسنة الماضية هناك ارتفاع ب9,5 بالمائة في معدل الافلاس.

-كان من المفروض أن يكون الوضع أفضل بكثير ، لكن يبدو أن التغيرات الهيكلية الكبيرة في العديد من الصناعات أثرت على الوضع.

و أثر ارتفاع التسوق عبر الإنترنت على سوق التجزئة و الخدمات بصفة كبيرة.

كما يشهد أيضا قطاع المطاعم، الفنادق و المقاولات ارتفاعا في نسب الافلاس، أما مجال الصناعة فقد بقيت نسب إفلاسه معتدلة.

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