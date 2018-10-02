مدير صندوق النفط النرويجي السابق يحذرالنرويجيين

من أزمة مقبلة

مقال: ستيغ سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قام مدير صندوق النفط النرويجي السابق كنوت شار بتحذير النرويجيين من أزمة مالية جديدة.

إذ صرح شار أن النرويج لا تقوم بالإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد لأزمة مالية جديدة. كما أكد أن صندوق النفط النرويجي لا يأخذ المخاطر بعين الاعتبار مما قد يؤدي إلى فقاعة تكبر شيئا فشيئا.

و يعتقد شار أن انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل رفعت في سوق الأسهم و السندات و أسعار العقار إلى مستويات عالية جدا.و يعتقد شار أن السوق لم يستوعب بعد الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

و صرح شار أنه قلق أن الأزمة المقبلة قد لا تبدو كحرف V الذي يعني التعافي بعد أزمة حادة بل قد يكون حرف L, مما يعني تواصل الأزمة لمدة طويلة.

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