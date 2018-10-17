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أسعار النفط تؤثر على قيمة الكرونة

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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بلغ سعر النفط أعلى مستوياته بعد أربع سنوات

مقال: ستيغ سولبرغ     ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أدى ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى له بعد أربع سنوات إلى ارتفاع قيمة الكرونة النرويجية.
إذ صرح المحلل من نورديا ماركتس يواكيم بيرهاردسين أن ارتفاع سعر الكرونة مرتبط بارتفاع سعر النفط إلى 85 دولار للبرميل.
و يُبين بيرهاردسين أن سبب ارتفاع النفط هي العقوبات المفروضة على الإيران و انخفاض صادرات النفط الإيرانية مما أدى إلى تقييد السوق.
-أدى ارتفاع أسعار النفط إلى دعم الكرونة النرويجية مؤخرا بعد أن كان تأثير سعر النفط على الكرونة ضعيفا طوال فترة الصيف عندما كان سعر الكرونة ضعيفا رغم ارتفاع أسعار النفط.

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