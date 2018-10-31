سولبرغ مستعدة للتفاوض حول قانون الإجهاض

بعد رغبة الحزب المسيحي بتغيير القانون



مقال: ويليام بيرد

ترجمة و تلخيص:سمية الهذيلي

صرحت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بأنها مستعدة للتفاوض مع الحزب المسيحي حول قانون الإجهاض. و يعتبر الحزب المسيحي هذه فرصة "تاريخية" و مهمة لمحاولة تغيير بنود قانون الإجهاض النرويجي.

إذ أعربت سولبرغ عن استعدادها لمنع إجهاض التوائم و اجهاض الجنين في حالات مرضية معينة مثل إصابة الجنين بمتلازمة داون.

يريد الحزب المسيحي أيضا منع الإجهاض بعد الأسبوع ال12 من عمر الجنين.

و يسمح حاليا الإجهاض حتى الأسبوع ال18 و أحيانا الأسبوع ال21 إذا تم اكتشاف مرض خطير عند الجنين. و تصنف متلازمة داون كمرض خطير، لكن الحزب المسيحي يريد أن يغير هذا لتصنيف، فالحزب يرى أنه لا يجب تصنيف القيمة البشرية بسبب أمراض غير خطيرة مثل هذه.

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