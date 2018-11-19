عملية طعن في قطار في أوسلو

و الضحية في وضع صحي حرج

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أصيب شخص بجروح خطيرة بعد أن طعنه شخص آخر داخل قطار في محطة أوسلو الرئيسيّة للقطارات الاسبوع الماضي. و صرحت الشرطة أنه تم القبض على المعتدي.

و تم إعلام الشرطة بالواقعة حال حدوثها، لترسل الشرطة دوريات مع سيارات إسعاف إلى الموقع. و قامت الشرطة بالسيطرة على الجاني بسرعة و خاصةأن حراس المحطة قد قبضوا عليه قبل قدوم الشرطة.

و قامت الشرطة بمشاهدة شريط فيديو المراقبة لتستنتج أن الضحية كان مجرد اختيار عشوائي للمجرم الذي قلم بطعنه دون أي سبب واضح.

-يبدو أن العملية غير مبررة تماما.

و كان المعتدي رجلا أجنبيا في الثلاثين من العمر. أما الضحية، و الذي كان من أصول أجنبية كذلك فكان في العشرينات من العمر.

و يعاني المعتدى عليه من جروح خطيرة.

-لحسن الحظ كان هناك أشخاص شجعان دافعوا عن الضحية.

و لا تزال التحقيقات جارية.

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