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عملية طعن في قطار في أوسلو

(Foto: Håvard Hjorthaug Vege (Mediehuset Nettavisen) Publisert)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و الضحية في وضع صحي حرج

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أصيب شخص بجروح خطيرة بعد أن طعنه شخص آخر داخل قطار في محطة أوسلو الرئيسيّة للقطارات الاسبوع الماضي. و صرحت الشرطة أنه تم القبض على المعتدي.
و تم إعلام الشرطة بالواقعة حال حدوثها، لترسل الشرطة دوريات مع سيارات إسعاف إلى الموقع. و قامت الشرطة بالسيطرة على الجاني بسرعة و خاصةأن حراس المحطة قد قبضوا عليه قبل قدوم الشرطة.
و قامت الشرطة بمشاهدة شريط فيديو المراقبة لتستنتج أن الضحية كان مجرد اختيار عشوائي للمجرم الذي قلم بطعنه دون أي سبب واضح.
-يبدو أن العملية غير مبررة تماما.
و كان المعتدي رجلا أجنبيا في الثلاثين من العمر. أما الضحية، و الذي كان من أصول أجنبية كذلك فكان في العشرينات من العمر.
و يعاني المعتدى عليه من جروح خطيرة.
-لحسن الحظ كان هناك أشخاص شجعان دافعوا عن الضحية.
و لا تزال التحقيقات جارية.

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