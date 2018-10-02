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انخفاض عدد حالات الترحيل القسري ب10 بالمائة

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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قامت النرويج بترحيل 444 شخصا من النرويج في شهر أغسطس-3358 شخصا طوال السنة حتى شهر أغسطس

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قامت الشرطة النرويجية بترحيل 3558 أجنبيا ترحيبا قسريا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. لكن حسب تقارير الهجرة انخفضت نسب الترحيل القسري بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وكان المرحلون من 125 جنسية مختلفة و تم ترحيلهم إلى 117 دولة مختلفة. و لا يتم الترحيل بالضرورة إلى البلد الأم. و من المرحلين تم الحكم بتهم مختلفة على حوالي 1194 شخص في النرويج قبل الترحيل، و منهم 18 بالمائة بولنديين، 14 بالمائة رومانيون و 9 بالمائة ليتوانيون.

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