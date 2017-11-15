التهرب الضريبي النرويجي بلغ 32 مليار كرونة
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و أدى تلاعب بعض الشركات الكبيرة و الأفراد بمعلوماتهم الضريبية إلى خسارة ضريبية تبلغ 32 مليار كرونة سنويا .
و جاءت هذه النتيجة وفقا للتقارير التي تم تقديمها بعد فضيحة التهرب الضريبي " أوراق الجنة " العالمية .
لكن هذا المبلغ لا يشمل التهريب، المبيعات الغير مشروعة، العمل بطريقة غير قانونية و التهرب من دفع الضرائب المحلية، إذ تؤكد الصحيفة أنه من الصعب الحصول على رقم دقيق .
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