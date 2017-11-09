تقرير جديد: حزب العمال خسر 60 ألف ناخب لحزب الوسط

بالإضافة إلى ذلك فضل العديد من ناخبي حزبي اليمين و اليسار الانتخاب لحزب الوسط في الإنتخابات الماضية.

و تأتي هذه الأرقام من معهد البحوث الإجتماعية و مكتب الإحصاء، اللذان نشرا الأرقام الأولية في التقرير الجديد عن إنتخابات سبتمبر الماضي. و علق الباحث المختص في الإنتخابات يوهانس بيرغ على هذه النتائج:

-عندما نقيس صافي عدد تحولات الناخبين نأخذ بعين الإعتبار أن تحولهم قد يكون في كلا الإتجاهين ، و عند دراستنا للتحول من حزب إلى آخر ثبت أن أكبر تحول إنتخابي للناخبين كان انتقال الناخبين السابقين لحزب العمال إلى حزب الوسط.

و يبلغ عدد هؤلاء الذين غيروا خيارهم الإنتخابي من حزب العمال إلى حزب الوسط 60 ألفا. كما تلقى حزب الوسط أصواتا جديدة أخرى من ناخبي حزبي اليمين و اليسار.

بالإضافة إلى ذلك صوت 40 ألفا من ناخبي حزب العمال لحزب اليسار الإشتراكي.

و يعتبر بيرغ أن أكثر ما يثير الدهشة هي أرقام حزب اليسار الذي خسر ثلثي ناخبيه سنة 2013 و لكنه تمكن رغم ذلك من اجتياز العتبة الإنتخابية هذه السنة.

و قد غير 32 بالمائة من الناخبين حزبهم في الإنتخابات البرلمانية السابقة. و كان ناخبو حزب اليسار (يسمى باليسار لأسباب تاريخية، رغم توجهه الوسطي) الأقل ولاءا لحزبهم بينما كان ناخبو حزب الوسط الأكثر ولاءا و هو حزب يعنى بالمناطق الريفية و الفلاحية. كما حافظ حزب الحمر على ولاء أغلبية ناخبيه.

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