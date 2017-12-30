قيمة الكرونة السويدية تتخطى النرويجية
Shopping med annonselenker
Romjulssalg: Stor oversikt
مقال : تومي براكستاد ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أصبح تسوق النرويجيين في المناطق الحدودية السويدية أكثر كلفة بسبب ارتفاع قيمة الكرونة السويدية أمام النرويجية .
و أدى تقهقر سوق الإسكان النرويجي و انخفاض معدلات الاستهلاك إلى انخفاض قيمة الكرونة النرويجية .
و وفقا لبنك النرويج أصبحت 100 كرونة سويدية تعادل 100.22 كرونة نرويجية .
و يعلق أولي إيك نيالسين من نورديا ماركتس على وضع الكرونة قائلا :
- ما يحدث لليورو مقابل الكرونة النرويجية أمر درامي بامتياز . فقد أصبح سعر الأورو يساوي عشر كرونات نرويجية منذ الأسابيع القليلة الماضية .
و رغم أن سعر الكرونة أصبح مؤثرا على المقيمين و المسافرين، ساهم ضعفه في تطوير القطاع السياحي في البلاد و تحسين معدل الصادرات النرويجية،
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!