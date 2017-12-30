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Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

قيمة الكرونة السويدية تتخطى النرويجية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أثر سعر العملة على التسوق الحدودي للنرويجيين في السويد

مقال : تومي براكستاد            ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أصبح تسوق النرويجيين في المناطق الحدودية السويدية أكثر كلفة بسبب ارتفاع قيمة الكرونة السويدية أمام النرويجية .

و أدى تقهقر سوق الإسكان النرويجي و انخفاض معدلات الاستهلاك إلى انخفاض قيمة الكرونة النرويجية .

و وفقا لبنك النرويج أصبحت 100 كرونة سويدية تعادل 100.22 كرونة نرويجية .

و يعلق أولي إيك نيالسين من نورديا ماركتس على وضع الكرونة قائلا :

- ما يحدث لليورو مقابل الكرونة النرويجية أمر درامي بامتياز . فقد أصبح سعر الأورو يساوي عشر كرونات نرويجية منذ الأسابيع القليلة الماضية .

و رغم أن سعر الكرونة أصبح مؤثرا على المقيمين و المسافرين، ساهم ضعفه في تطوير القطاع السياحي في البلاد و تحسين معدل الصادرات النرويجية،

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