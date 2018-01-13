سعر الدولار ينخفض أمام الكرونة

أصبحت أسعار الرحلات إلى نيويورك أرخص بكثير منذ عيد الميلاد .

مقال : هالفور ريبيغوتو ترجمة : سمية الهذيلي

أصبح الدولار الأمريكي في أضعف مستوياته أمام الكرونة النرويجية منذ شهرين و نصف . و انخفض سعر الدولار مقابل الكرونة من 8,41 كرونة إلى 7.91 كرونة . فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل ملحوظ منذ ثلاثة أسابيع .

و يرجح محلل نورديا ماركتس أريك بروس إلى أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر الكرونة بعد عيد الميلاد مع سلبية الأسواق للدولار قد يكون السبب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الكرونة.

كما أشار البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إلى أنه سيكمل قريبا التدابير الاستثنائية للسياسة النقدية التي اتخذها لتحسين الوضع الإقتصادي الأوروبي . و أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الأورو أمام الدولار لتُقلص الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية و البنك المركزي الأوروبي .

- يعتقد المحللون أن الولايات المتحدة سوف تعمل على رفع أسعار الفائدة في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبقائها منخفضة . لكن هذا سيتغير تماما .

- الكرونة يتم تداولها كثيرا مقابل اليورو، و لذلك يتم تقدير الكرونة بالنسبة إلى الأورو . و هذا يؤثر بدوره على علاقة الكرونة بالدولار .

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