تحذيرات من ظروف قيادة صعبة

يبدو أن تيليمارك ستشهد تساقطا كبيرا للثلوج

مقال : كريستيان بولستاند ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أصدر معهد الرصد الجوي إشعارا إلى مقاطعة تيليمارك مع سبع مقاطعات أخرى جنوب و شرق النرويج يحذر فيه من سوء الأحوال الجوية .

- التساقطات من ثلج أو أمطار مع درجات حرارة قريبة من الصفر ستؤدي إلى ظروف قيادة صعبة على الطرقات . ولذلك من المهم استخدام الإطارات الملائمة .

و رغم تساقط الثلوج من المحتمل أن تبقى درجات الحرارة فوق الصفر هذا الأسبوع .

كما أشار معهد الرصد الجوي إلى الطرقات الزلقة و أهمية التأهب لها و خاصة في المناطق الشرقية و الساحلية .

و من المتوقع أن تهطل الأمطار صباح يوم الخميس، لكن درجات الحرارة لن تكون منخفضة .

أما يوم الجمعة فسيكون مشمسا، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستتواصل الأسبوع القادم .

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