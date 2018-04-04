تحذيرات من ظروف قيادة صعبة
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مقال : كريستيان بولستاند ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أصدر معهد الرصد الجوي إشعارا إلى مقاطعة تيليمارك مع سبع مقاطعات أخرى جنوب و شرق النرويج يحذر فيه من سوء الأحوال الجوية .
- التساقطات من ثلج أو أمطار مع درجات حرارة قريبة من الصفر ستؤدي إلى ظروف قيادة صعبة على الطرقات . ولذلك من المهم استخدام الإطارات الملائمة .
و رغم تساقط الثلوج من المحتمل أن تبقى درجات الحرارة فوق الصفر هذا الأسبوع .
كما أشار معهد الرصد الجوي إلى الطرقات الزلقة و أهمية التأهب لها و خاصة في المناطق الشرقية و الساحلية .
و من المتوقع أن تهطل الأمطار صباح يوم الخميس، لكن درجات الحرارة لن تكون منخفضة .
أما يوم الجمعة فسيكون مشمسا، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستتواصل الأسبوع القادم .
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