سوريا تتلقى معظم المساعدات النرويجية
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
تلقت سوريا العام الماضي مايقدر بأكثر من مليار كرونة من المساعدات النرويجية، أغلبها مساعدات طارئة .
و علق مدير نوراد يون لوموي قائلا :
- الأزمات الإنسانية تفاقمت بشدة . الحاجة إلى الإغاثة في تزايد . بعض الصراعات في تزايد و الأزمات ستستمر لفترة طويلة و هذا يتطلب المزيد من التدابير طويلة الأجل .
و قامت النرويج بتخصيص 34,1 مليار كرونة للمساعدات الإنمائية العام الماضي . و يعني هذا أن هناك 13 بالمائة زيادة في المساعدات أي ما يعادل 653 مليون كرونة مقارنة بالعام الذي سبقه .
و كانت أغلب المساعدات قد خصصت للشرق الأوسط ثم أفريقيا، أي بلدان كجنوب السودان، الصومال و نيجيريا .
و ذهبت العديد من هذه المساعدات بشكل رئيسي إلى قطاعات التعليم و الرعاية الصحية .
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