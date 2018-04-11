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Foto: Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

سوريا تتلقى معظم المساعدات النرويجية

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أغلب المساعدات تذهب إلى مناطق أنهكتها الحروب و الصراعات

مقال : وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تلقت سوريا العام الماضي مايقدر بأكثر من مليار كرونة من المساعدات النرويجية، أغلبها مساعدات طارئة .

و علق مدير نوراد يون لوموي قائلا :

- الأزمات الإنسانية تفاقمت بشدة . الحاجة إلى الإغاثة في تزايد . بعض الصراعات في تزايد و الأزمات ستستمر لفترة طويلة و هذا يتطلب المزيد من التدابير طويلة الأجل .

و قامت النرويج بتخصيص 34,1 مليار كرونة للمساعدات الإنمائية العام الماضي . و يعني هذا أن هناك 13 بالمائة زيادة في المساعدات أي ما يعادل 653 مليون كرونة مقارنة بالعام الذي سبقه .

و كانت أغلب المساعدات قد خصصت للشرق الأوسط ثم أفريقيا، أي بلدان كجنوب السودان، الصومال و نيجيريا .

و ذهبت العديد من هذه المساعدات بشكل رئيسي إلى قطاعات التعليم و الرعاية الصحية .

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