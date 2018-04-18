إرجاع محاد محمود إلى النرويج

و ذلك بعد رفض أيسلندا منحه اللجوء

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

رفضت السلطات الأيسلندية طلب لجوء محاد محمود و ذلك بعد أن رفضت السلطات النرويجية الرجوع في قرار سحب الجنسية النرويجية منه العام الماضي . كما تم رفض الاستئناف بخصوص قرار السلطات الأيسلندية .

- أشعر بخيبة أمل كبيرة . لقد فقدت الثقة في العدالة و حكم القانون .

و سيقوم محامي محمود أريلد هوملين بطلب تأجيل تنفيذ قرار الترحيل من أيسلندا بالإضافة إلى تقديم طلب إقامة عمل لموكله الذاهب إلى النرويج . و من المتوقع أن تتواصل قضية الاستئناف في الخريف .

و كان محمود قد قدم طلب لجوء إلى النرويج سنة 2000 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، ثم منح الجنسية النرويجية سنة 2008.

لكن بعد أن رفعت الدولة دعوى قضائية بحق محمود تم حرمانه من الجنسية النرويجية و سحبها و ذلك بعد أن تلقت مديرية الهجرة معلومات ترجح كون محمود من جيبوتي و ليس من الصومال كما ادعى .

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