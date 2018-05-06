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(NTB scanpix)

النرويج لن تقدم المساعدات للأسد

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك وفقا لوزيرة الخارجية

مقال : وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرحت وزيرة الخارجية النرويجية إينا أريكسين سورايدي أنه من غير المقبول تقديم أي مساعدات لإعادة إعمار سوريا قبل عملية إنتقالية سياسية حقيقية .

- لقد وافقت النرويج مع عدة بلدان أوروبية اخرى على عدم المساهمة في إعادة إعمار سوريا على المدى الطويل قبل حصول عملية انتقال سياسية حقيقية و شاملة . لا نريد أن تستعمل أموال المساعدات لدعم شرعية النظام السوري الحالي .

لقد أكدت النرويج في عدة مواقف أنه لا يمكن للأسد أن يكون جزءا من حل طويل الأمد .

كما أكدت سورايدي أنه لا وجود لبوادر تفاوض من الأسد، لكنها أيضا صرحت أن النرويج تعتبر اتخاذ إجراءات إنسانية فورية أمرا مهما و ذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد .

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