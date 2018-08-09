سعر  الكهرباء سيرتفع بصفة كبيرة

ستصبح الفاتورة أغلى ب60 بالمائة من سعر يناير الماضي

مقال: ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بينما ستصبح فاتورة الكهرباء أغلى بصفة ملحوظة، لا تزال صادرات الكهرباء النرويجية إلى الخارج متواصلة. إذ تبين أرقام بورصة الكهرباء نورد باول أن متوسط سعر الكيلو واط في الساعة بلغ 49.87 في شهر يوليو الماضي، و هذا قبل الأخذ بعين الاعتبار لتأجير الشبكة و الرسوم الأخرى.

و لا يعود هذا الارتفاع لكثرة الاستهلاك الذي كان ضعيفا في الصيف، بل لارتفاع معدلات تصدير النرويج للكهرباء إلى الخارج.

النقص في هطول الأمطار عامل آخر أثر على أسعار الكهرباء النرويجية التي تعتمد كثيرا على الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.

و صرحت ستينا يوهانسين من نورد باول قائلة:

-لقد أدى الجفاف إلى تقلص كميات المياه في الخزانات. حرارة الربيع أدت أيضا إلى تبخر الكثير من الثلوج قبل وصولها إلى خزانات المياه.

-أسعار الفحم المرتفعة في أوروبا عامل مؤثر أيضا، فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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