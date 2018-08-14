ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 بالمائة في شهر واحد

مقال: ماغنوس بلاكير ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

جاء في بيان صادر من مكتب الإحصائيات النرويجية أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت في شهر يوليو بصفة ملحوظة. و تضمنت الزيادات سلع مثل اللحوم، الحليب ، الجبن و الفاكهة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية النرويجية بنسبة 3.5 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية المستوردة بنسبة 2.9 بالمائة في نفس الفترة.

و وفقا للإحصائيات، فإن أسعار الوقود و الكهرباء هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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