عمدة أوسلو ترحب بالسفينة مود

اجتمع العديد لإلقاء نظرة على السفينة الخشبية التاريخية في ميناء أوسلو

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

منذ مائة عام قامت السفينة مود بمغادرة أوسلو (التي كانت تسمى كريستيانيا حينها) لتعود أخيرا إلى نفس المكان.

و عبرت عمدة بلدية أوسلو مارياني بورغين عن سعادتها بالحدث:

-هذا أمر رائع ، لقد عادت مود إلى أوسلو و هذا حدث تاريخي.

سُميت السفينة باسم الملكة مود و تم بناؤها نيابة عن روالد أموندسين لاستخدامها في رحلته الاستكشافية عبر ممر الشمال الشرقي. أبحرت مود من أوسلو في 24 من يونيو سنة 1918. غرقت السفينة في مياه ضحلة شمال كندا سنة 1931. بقي الحطام تحت الماء لمدة 85 عاما، لكن تم نقل مود سنة 2017 إلى غرينلاند.

-لقد أجرى أموندسين الكثير من الأبحاث الهامة مع مود، بما ذلك في البحر، البيئة و المناخ. لقد كان رائدا باكتشافاته.

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