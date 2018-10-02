تقرير الصحة الأوروبي:نتائج النرويج جيدة

عندما تبلغ 65 سنة في النرويج تبين التقارير أنه بإمكانك العيش بمعدل 15 سنة إضافية بصحة جيدة

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تعتبر النرويج من البلدان التي تحصلت على نتائج جيدة في تقرير الصحة الأوروبي من منظمة الصحة العالمية.

و يُبين التقرير أن الأوروبيون يعيشون بصفة عامة فترات أطول من ذي قبل لكن التقرير يحذر من العوامل التي تؤثر في الصحة كالتدخين، السمنة و شرب الكحول. و قام التقرير بدارسة 53 دولة و تفاوتت النتائج من دولة لأخرى.

و كان متوسط العمر الأوروبي قد ازداد من سنة 2010 إلى 2015 ليصبح 77.9 سنة. و تتصدر لوكسمبورغ متوسط العمر ب83.1 سنة.

لكن ما يميز السكاندينافيين هو أنه إذا وصل الشخص لعمر 65 فهو قد يعيش بصحة جيدة بعد هذا العمر لمده 15 سنة إضافية.

و يحذر التقرير من السمنة في عدة بلدان أوروبية، إذ يؤكد التقرير أن 59 بالمائة من السكان يعانون من زيادة في الوزن. كما يحذر معهد الصحة النرويجي من تطور السمنة و مرض السكري في النرويج. كما تعاني النرويج من الوزن الزائد بنسبة 58,3 بالمائة.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد المدخنين في أوروبا (29 بالمائة) ، بينما سجلت النرويج نسبا منخفضة من المدخنين نسبيا ب24.1 بالمائة. لكنها لا تزال أعلى مقارنة بجيرانها.

كما بين التقرير أن نسب استهلاك الكحول في أوروبا هي الأعلى في العالم.

و كانت نسب استهلاك الكحول في النرويج أقل من كل جيرانها السكاندينافية و منخفضا نسبيا بمعدل 6,1 لتر في السنة لسنة 2014.

و بالنسبة لكميات شرب المراهقين و الشباب حققت النرويج أيضا نسبا منخفضة جدا مقارنة بعدة بلدان. إذ تتمثل نسبة الشباب النرويجي (فوق 15 سنة) الذين يشربون الكثير من الكحول (على الأقل مرة في الأسبوع) 12.5 بالمائة .

أما مثلا في فنلندا فتبلغ النسبة 36 بالمائة.

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