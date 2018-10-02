ليستهاوغ تعلق على مراقبي اللجوء

-لا ينبغي منع الناس من احتضان بعضهم البعض و خاصة هؤلاء الذين يعيشون وضعا صعبا

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

اعتبرت ليستهاوغ توصيات بعض مراقبي اللجوء للأوصياء على اللاجئين القصر بعدم الاحتضان أمرا غريبا.

إذ قامت مقاطعة أسلو و أكيرشهوس في مسودة لها بتوصيات لأوصياءاللاجئين القصر و من بينها عدم احتضانهم أو الإمساك بأيديهم للتخفيف عنهم.

لكن سيلفي ليستهاوغ عارضت هذه التوصيات الي وصفتها بالغريبة.

-هذا يبدو غريبا جدا. لا يجب منع الناس من احتضان بعضهم البعض، لا سيما الأشخاص الذين قد يكونون في وضع صعب.

كان الغرض من التوصيات في الدليل هو ضمان حماية الطفل من لمس غير مرغوب فيه.

-أكثرية المتطوعين أناس محترمون و يريدون فقط المساعدة.

و أكدت سيليي هيامدال أنها تشاطر رأي زميلتها من الحزب:

-يبدو أن من قدم التوصيات رجل آلي و ليس بشر.

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