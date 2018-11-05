التعاون مع الإنتربول كان مثمرا

فقد أدى التعاون بين مختلف المؤسسات الأمنية و الإستخباراتية إلى إلقاء القبض على قاتل مايورشترين ماكافيلي ليندين

مقال:فريد إيغوبه

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

اعتقلت الشرطة المدنية في فرنسا قاتلا مطلوبا في النرويج يدعى ماكافيلي ليندن و ذلك بعد أن لاذ بالفرار بعد قيامه بقتل شخص نرويجي في شقته في مايورشتوين. ليندن هو سويدي الجنسية و يبلغ من العمر 20 عاما.

و قامت الشرطة بمساعدة قوات خاصة بالقبض عليه حال وصوله إلى محطة قطار ديجون في فرنسا. و تم بعد خمس دقائق فقط من الإعتقال إعلام الشرطة النرويجية أن المتهم تحت السيطرة.

و قامت الشرطة البلجيكية بتتبع هاتفه المحمول مما ساعد في تحديد معلومات مهمة عن تحركاته.

و تم تنسيق الإعتقال بين عدة مؤسسات أمنية مختلفة و خاصة السويدية، البلجيكية و الفرنسية، الأمر الذي ساهم في سلاسة و سهولة الإعتقال

Mest sett siste uken