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نشر قوائم الضرائب اليوم الإربعاء

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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تم نشر القوائم الضريبية لسنة 2017 صباح اليوم

مقال: ستيغ سولبرغ
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تم صباح اليوم إصدار القوائم الضريبية لسنة 2017 على العموم، و هذا يعني أنه بإمكانك التحقق من ثروة و ضرائب جارك أو قريبك.
يمكن لأي شخص لديه اشتراك اختيار المقاطعة أو البلدية من المنظومة و مشاهدة كافلة تفاصيل قوائم الضرائب و معرفة ثروات الأشخاص و ضرائبهم.
و بعد أن تم تعديل قواعد المشاهدة سنة 2014, يتم الآن تسجيل هويات الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من قوائم غيرهم. و هذا يعني أن الإسم، العنوان و سنة الميلاد للشخص الذي يقوم بزيارة قائمة ضرائبك ستكون مرئيّة و سيتمكن الجميع من معرفة من يقوم بمشاهدة معلوماته.
و أدت التدابير الجديدة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يقومون بمشاهدة القوائم إلى العشر.

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