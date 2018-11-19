خسارة الحزب المسيحي لبعض أعضاءه

و ذلك بعد اجتماع الحزب و التصويت على مساره السياسي



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد انتخابات الحزب المسيحي لتحديد المسار السياسي للحزب و التي تمت في الثاني من شهر نوفمبر الحالي، شهد الحزب انسحاب العديد من الأعضاء.

بعد انتخابات الحزب، و الذي اختار فيه ممثلوه التحالف مع اليمين، خسر الحزب 1213 عضوا بينما انضم إليه 930 عضوا.

لكن الحزب شهد أيضا انضمام 2000 عضو جديد و انسحاب 250 بعد شهر سبتمبر و حتى أول نوفمبر و هو عدد يجعل عدد المنضمين الجملي أكبر من عدد المنسحبين.

Mest sett siste uken