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خسارة الحزب المسيحي لبعض أعضاءه

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك بعد اجتماع الحزب و التصويت على مساره السياسي


مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد انتخابات الحزب المسيحي لتحديد المسار السياسي للحزب و التي تمت في الثاني من شهر نوفمبر الحالي، شهد الحزب انسحاب العديد من الأعضاء.
بعد انتخابات الحزب، و الذي اختار فيه ممثلوه التحالف مع اليمين، خسر الحزب 1213 عضوا بينما انضم إليه 930 عضوا.
لكن الحزب شهد أيضا انضمام 2000 عضو جديد و انسحاب 250 بعد شهر سبتمبر و حتى أول نوفمبر و هو عدد يجعل عدد المنضمين الجملي أكبر من عدد المنسحبين.

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