اتهام موظفين من ريما 1000بالفساد

تم اتهام شخصين كانا يعملان في متجر ريما 1000 بالفساد بعد مطالبتهم برشوة من أجل توظيف أشخاص



مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

اتصلت إدارة شركة ريما 1000 بالشرطة بعد اكتشافها حدوث تعاملات مشكوك في أمرها.

و أكدت الشرطة اعتقالها شخصين بعد أن وجدت أدلة كافية تفيد بتلقيهما المال من أجل توظيف أشخاص . إذ تلقى الشخصان مبلغا قدره 10000 كرونة لتوظيف لاجئين سوريين. كما طلب أحد المتهمين من اللاجئ السوري دفع 15 بالمائة من راتبه بعد توظيفه.

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