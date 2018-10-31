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اتهام موظفين من ريما 1000بالفساد

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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تم اتهام شخصين كانا يعملان في متجر ريما 1000 بالفساد بعد مطالبتهم برشوة من أجل توظيف أشخاص


مقال: وكالة الأنباء النرويجية             ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

اتصلت إدارة شركة ريما 1000 بالشرطة بعد اكتشافها حدوث تعاملات مشكوك في أمرها.

و أكدت الشرطة اعتقالها شخصين بعد أن وجدت أدلة كافية تفيد بتلقيهما المال من أجل توظيف أشخاص . إذ تلقى الشخصان مبلغا قدره 10000 كرونة لتوظيف لاجئين سوريين. كما طلب أحد المتهمين من اللاجئ السوري دفع 15 بالمائة من راتبه بعد توظيفه.

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