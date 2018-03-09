نتيجة استبيان جديد : 1,35 مليون نرويجي قد تعرضوا للتحرش

أكد 1 من 3 تعرضهم للتحرش الجنسي مرة أو أكثر .

مقال : شاستي ويستينغ ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و ظهرت هذه النتائج في استبيان جديد أجرته يوغوف للأشخاص فوق الثامنة عشرة من العمر .

و أفادت النتائج أن 1,3 مليون نرويجي من البالغين سن الرشد قد تعرضوا للتحرش .

و أظهرت النتائج تعرض النساء للتحرش أكثر من الرجال، لكنها أظهرت أيضا أن 44 بالمائة من النساء و 75 بالمائة من الرجال لم يتعرضوا للتحرش الجنسي أبدا .

و علقت وزيرة الطفل و المساواة ليندا هيلّيلاند على نتيجة الاستبيان قائلة :

- مدى التحرش هزنا و أزعجنا دون شك . لقد أدت حملة أنا أيضا # إلى تسليط الأضواء على حقيقة التحرش، إذ أكدت الحملة أنها ظاهرة موجودة في كافة المنظمات، الفروع و الأحزاب .

و أظهر الاستطلاع أن التحرش الذي تتعرض له النساء أخطر من التحرش الذي يتعرض له الرجال .

أظهر الاستبيان أيضا أن النساء يتعرضن للتحرش في العمل ضعف ما يتعرض له الرجال .

و تظهر الدراسة أنه لا توجد فروق في النتائج بين المدن و الأرياف أو المناطق المختلفة .

أما مستوى الراتب فقد كان عاملا فارقا . إذ تتعرض النساء ذو الرواتب المنخفضة إلى التحرش بصفة أكبر . كما أظهر الاستطلاع تأكيد العديد صعوبة الإبلاغ في حالة تم التحرش بهم .

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