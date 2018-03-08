مكتب الإحصاء النرويجي : 17,3 بالمائة من السكان من خلفيات أجنبية .

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

بلغ عدد السكان الأجانب بالإضافة إلى النرويجيين من أصل أجنبي 916.700 شخص .

مقال : هايدي ليليؤوس ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قدرت نسبة السكان الأجانب و النرويجيين من أصول أجنبية ب 17,3 بالمائة من عدد السكان و ذلك وفقا لمكتب الإحصاء النرويجي .

و ارتفع عدد المهاجرين سنة 2017 ب 21700 شخص، أي بزيادة 3 بالمائة و التي تعتبر الأضعف من 20 سنة .

و يأتي السكان ذو الخلفية الأجنبية من 221 دولة و منطقة تتمتع بالحكم الذاتي .

Mest sett siste uken