المدقق العام: تم إنفاق 6.2 مليار كرونة على الصحة في الشمال الشرقي للنرويج دون أي نتائج تذكر

انتقد المدقق العام للنرويج بير كريستيان فوس بشدة الإهدار الذي حدث في مجال الصحة بالجنوب الشرقي.



مقال:وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي





أنفقت هيلسي سورأوست 6.2 مليار كرونة لتجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات دون أن يكون للتغيير تأثير يذكر. و قام المدقق العام للنرويج بير كريستيان فوس بانتقاد هذا الإنفاق الذي يعتبره دون جدوى.

-كان من المفروض أن يتكلف البرنامج 5.5 مليار كرونة، لكن لا يمكن ملاحظة أية نتائج موثقة لهذا الاستثمار. يحتوي هذا المشروع على العديد من التأخيرات و التجاوزات و الاستثمارات الخاطئة.



فقد تم إنفاق نصف مليار كرونة من أموال دافعي الضرائب على نظام أشعة تأخر تدشينه و لم ينل إعجاب الأطباء. و يؤكد فوس أنه كان من الأجدر أن يقوم البرلمان بالإعلام عن الزيادات في ميزانية هذا المشروع.

كما أدى المشروع إلى خسائر كبيرة تصل إلى 270 مليون دولار.

-كانت إدارة المشاريع غير واضحة و كانت الاستشارات غير دقيقة.

-لم تقم هيئات الإدارة بإدارة سلطتها بطريقة فعالة و لم تقم بتتبع الموارد بشكل كاف.

-إدارة البرنامج كانت ضعيفة جدا.

و يؤكد فوس على أهمية المراقبة و فرض تدابير أكثر صرامة.

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