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المدقق العام: تم إنفاق 6.2 مليار كرونة على الصحة في الشمال الشرقي للنرويج دون أي نتائج تذكر

Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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انتقد المدقق العام للنرويج بير كريستيان فوس بشدة الإهدار الذي حدث في مجال الصحة بالجنوب الشرقي.


مقال:وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي


أنفقت هيلسي سورأوست 6.2 مليار كرونة لتجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات دون أن يكون للتغيير تأثير يذكر. و قام المدقق العام للنرويج بير كريستيان فوس بانتقاد هذا الإنفاق الذي يعتبره دون جدوى.
-كان من المفروض أن يتكلف البرنامج 5.5 مليار كرونة، لكن لا يمكن ملاحظة أية نتائج موثقة لهذا الاستثمار. يحتوي هذا المشروع على العديد من التأخيرات و التجاوزات و الاستثمارات الخاطئة.

فقد تم إنفاق نصف مليار كرونة من أموال دافعي الضرائب على نظام أشعة تأخر تدشينه و لم ينل إعجاب الأطباء. و يؤكد فوس أنه كان من الأجدر أن يقوم البرلمان بالإعلام عن الزيادات في ميزانية هذا المشروع.
كما أدى المشروع إلى خسائر كبيرة تصل إلى 270 مليون دولار.
-كانت إدارة المشاريع غير واضحة و كانت الاستشارات غير دقيقة.
-لم تقم هيئات الإدارة بإدارة سلطتها بطريقة فعالة و لم تقم بتتبع الموارد بشكل كاف.
-إدارة البرنامج كانت ضعيفة جدا.
و يؤكد فوس على أهمية المراقبة و فرض تدابير أكثر صرامة.

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