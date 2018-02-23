شعبية الملك في ارتفاع

كلما تقدم الملك هارالد في السن كلما ارتفعت شعبيته

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

احتفل الملك هارالد ملك النرويج بعيد ميلاده ال 81 يوم الإربعاء الماضي في احتفال عائلي خاص . و يتمتع الملك بشعبية كبيرة و ذلك لتواضعه الشديد و حس الفكاهة الذي يمتاز به . و يؤكد كاتب السيرة الذاتية للملك تور بومان لارسن أن شعبيته قد ازدادت مع الوقت .

- بشكل عام كلما تقدم الملك هارالد في السن كلما ازدادت شعبيته . كما أن فترة حكمه لم تتخللها أية اضطرابات أو سلبيات . فمدة حكمه الطويلة جعلت الناس تقدر فيه تفانيه و احترامه للشعب .

و يلقب الملك هارلد بملك الشعب، فقد أعطى للمصطلح بعدا جديدا و ذلك لتواضعه الشديد و تعامله الحرفي مع عدة أحداث وطنية مهمة .

و كانت خطب الملك في السنوات الأخيرة قد لقيت إعجابا كبيرا و ذلك لتعطيها لمأساة 22 يوليو الإرهابية و غيرها من الأحداث المهمة بطريقة حرفية و قريبة من الشعب . كما يسافر الملك كثيرا إلى مختلف مناطق البلاد ليقابل السكان عند حدوث الكوارث الطبيعية .

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