ست نساء يحكمن النرويج

دون اعتبار الملك هارلد، تتركز السلطة في أيدي ست نساء

مقال : ستيغ سولبرغ ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تم انتخاب توني تروين من حزب اليمين رئيسة جديدة للبرلمان لخلافة أوليميك توماسين يوم الإربعاءالماضي . و يعني هذا الخيار أن هذه هي المرة الثانية التي تترأس فيها امرأة البرلمان النرويجي، لكنه يعني أيضا أن أهم المناصب المفصلية في البلاد أصبحت تتقلدها نساء .

فبعد مكانة الملك يعتبر منصب رئيس الوزراء و الذي تتقلده إيرنا سولبرغ و رئيس البرلمان الذي تتقلده توني تروين أعلى مناصب في البلاد .

لكن النساء سيطرن أيضا على مناصب أخرى محورية كتوني أويي التي أصبحت قاضية المحكمة العليا، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية إينا سورايدي، وزيرة المالية سيف يانسن و نائبة رئيس البرلمان إيفا هانسن .

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