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رياض الأطفال تمنع النقاب

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أما نقابة التعليم فتعتبر الأمر غير ضروري

اعتمد البرلمان النرويجي في شهر يونيو الماضي حظرا لاستعمال النقاب في رياض الأطفال. و يعني هذا الحظر أنه لن يستطيع عملة الروضة ارتداء النقاب أثناء العمل.
و دخل هذا الحظر حيّز التنفيذ ابتداءا من 1 أغسطس بين مؤيد و معارض.
و عبر رئيس نقابة التعليم ستيفين هانديل عن رأيه بخصوص الحظر قائلا:
-لم نتلقى أية شكوى و لست على علم بأي مشاكل أو دعوات من الروضات بتطبيق حظر كهذا.
-قد يتسائل المرء إذا ما كان الحظر سيشجعها.
لكن هانديل يؤكد على أهمية إظهار الوجه أثناء الحوار مع الأطفال.

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