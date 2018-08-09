رياض الأطفال تمنع النقاب

أما نقابة التعليم فتعتبر الأمر غير ضروري

اعتمد البرلمان النرويجي في شهر يونيو الماضي حظرا لاستعمال النقاب في رياض الأطفال. و يعني هذا الحظر أنه لن يستطيع عملة الروضة ارتداء النقاب أثناء العمل.

و دخل هذا الحظر حيّز التنفيذ ابتداءا من 1 أغسطس بين مؤيد و معارض.

و عبر رئيس نقابة التعليم ستيفين هانديل عن رأيه بخصوص الحظر قائلا:

-لم نتلقى أية شكوى و لست على علم بأي مشاكل أو دعوات من الروضات بتطبيق حظر كهذا.

-قد يتسائل المرء إذا ما كان الحظر سيشجعها.

لكن هانديل يؤكد على أهمية إظهار الوجه أثناء الحوار مع الأطفال.

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