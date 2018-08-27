هذا الشخص مطلوب للعدالة

بتهمة محاولة القتل



مقال: تروند ليبيرود

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أعلنت دائرة شرطة أوسلو أنها تبحث عن المدعو ياسبيندر سينغ (28 عاما) و المتهم بمحاولة قتل بعد إطلاق نار في هاوغينستوا.

و تحث الشرطة الناس على إعلامهم بأية معلومات عن هذا الشخص و مكان وجوده و الاتصال حالا في حال رؤيته.

و تطلب الشرطة الاتصال على هذا الرقم 22669966

و إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي:

Kriminalvakten.oslo@politiet.no



إذ تم يوم الأحد 19 أغسطس مع الساعة 21.15 إطلاق النار على سيارة على الطريق الشرقي في هاوجينستوا في أوسلو. و كتبت الشرطة في بيان لها أن سينغ هو من أطلق النار من سيارة تسير بصفة متوازية مع سيارة الضحية.

و كان سينغ قد أدين سابقا عدة مرات في قضايا مخدرات و عنف. كما يعرف عنه أنه عضو في شبكة إجرامية تدعى يونغ غانز.

لحسن الحظ لم يَصْب أحد في إطلاق النار.

و يعتقد أن سينغ ذو الجنسية النرويجية يعيش في منطقة أوستلاند. كما أنه مطلوب دوليا.

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