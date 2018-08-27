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هذا الشخص مطلوب للعدالة

 
  (Politiet)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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بتهمة محاولة القتل


مقال: تروند ليبيرود
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أعلنت دائرة شرطة أوسلو أنها تبحث عن المدعو ياسبيندر سينغ (28 عاما) و المتهم بمحاولة قتل بعد إطلاق نار في هاوغينستوا.
و تحث الشرطة الناس على إعلامهم بأية معلومات عن هذا الشخص و مكان وجوده و الاتصال حالا في حال رؤيته.
و تطلب الشرطة الاتصال على هذا الرقم 22669966
و إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي:
Kriminalvakten.oslo@politiet.no

إذ تم يوم الأحد 19 أغسطس مع الساعة 21.15 إطلاق النار على سيارة على الطريق الشرقي في هاوجينستوا في أوسلو. و كتبت الشرطة في بيان لها أن سينغ هو من أطلق النار من سيارة تسير بصفة متوازية مع سيارة الضحية.
و كان سينغ قد أدين سابقا عدة مرات في قضايا مخدرات و عنف. كما يعرف عنه أنه عضو في شبكة إجرامية تدعى يونغ غانز.
لحسن الحظ لم يَصْب أحد في إطلاق النار.
و يعتقد أن سينغ ذو الجنسية النرويجية يعيش في منطقة أوستلاند. كما أنه مطلوب دوليا.

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