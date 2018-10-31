سولبرغ تواصل نقدها لهارايدي

و ذلك بسبب رغبته في التعاون مع اليسار.



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

انتقدت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ (حزب اليمين) كنوت هارايدي زعيم الحزب المسيحي و ذلك بعد إعلان رغبته في التعاون مع اليسار و إمكانية تشكيل أغلبية مع المعارضة. و يعد الحزب المسيحي حزبا يمينيا و تابعة للكتلة اليمينية عادة، لكن زعيم الحزب صرح أن العديد من مقترحات المعارضة اليسارية تشبه القضايا التي يتبناها حزبه.

و قامت سولبرغ باتهام هارايدي بإساءة استخدام السلطة و تهديد النظام الديمقراطي للبلاد و ثقة الشعب في النظام السياسي بسبب هذا التأرجح في توجهات الحزب السياسية.و تعلل سولبرغ هذا إلى تناسي هارايدي رغبة الناخبين الذين انتخبوا على أسس معينة و الذين لم يتم استشارتهم حول خيارات الحزب المسيحي الجديدة.

-أعتقد أن الناخبين سيرون الأمر على أنه غريب.

أما هارايدي فأكد أن حزبه هو الوحيد المسؤول عن خيارته و أن العملية ديمقراطية و حرة، كما صرح أنه سيتم انعقاد اجتماع للحزب حول الموضوع قريبا.

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