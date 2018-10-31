سولبرغ تواصل نقدها لهارايدي

Statsminister Erna Solberg (H) kritiseres for å være svært tøff i ordvalget mot KrF-leder Knut Arild Hareide, men holder fast ved det hun omtaler som en analyse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
(NTB scanpix)
مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي انتقدت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ (حزب اليمين) كنوت هارايدي زعيم الحزب المسيحي و ذلك بعد إعلان رغبته في التعاون مع اليسار و إمكانية تشكيل أغلبية مع المعارضة. و يعد الحزب المسيحي حزبا يمينيا و تابعة للكتلة اليمينية عادة، لكن زعيم الحزب صرح أن العديد من مقترحات المعارضة اليسارية تشبه القضايا التي يتبناها حزبه. و قامت سولبرغ باتهام هارايدي بإساءة استخدام السلطة و تهديد النظام الديمقراطي للبلاد و ثقة الشعب في النظام السياسي بسبب هذا التأرجح في توجهات الحزب السياسية.و تعلل سولبرغ هذا إلى تناسي هارايدي رغبة الناخبين الذين انتخبوا على أسس معينة و الذين لم يتم استشارتهم حول خيارات الحزب المسيحي الجديدة. -أعتقد أن الناخبين سيرون الأمر على أنه غريب. أما هارايدي فأكد أن حزبه هو الوحيد المسؤول عن خيارته و أن العملية ديمقراطية و حرة، كما صرح أنه سيتم انعقاد اجتماع للحزب حول الموضوع قريبا.
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