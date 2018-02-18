في النرويج : 100 نيسان ليف جديدة تشترى كل يوم .
Shopping med annonselenker
Opptil 40 % på populært interiør
معدل المبيعات يرتفع
مقال : بيني كريستينسين ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أكد مدير شركة نيسان في النرويج أنديرس لوند أن هدف الشركة هو جعل النيسان ليف هي السيارة الأكثر مبيعا في النرويج .
و تشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بصفة عامة و نيسان ليف بصفة خاصة لتصل إلى 100 سيارة نيسان ليف في اليوم .
و ما يجعل هذه السيارة خيارا مفضلا للعديد هو قصر مدة التسليم، على عكس سيارات الكهربائية الأخرى .
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!