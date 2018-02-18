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في النرويج : 100 نيسان ليف جديدة تشترى كل يوم .

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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معدل المبيعات يرتفع

مقال : بيني كريستينسين         ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكد مدير شركة نيسان في النرويج أنديرس لوند أن هدف الشركة هو جعل النيسان ليف هي السيارة الأكثر مبيعا في النرويج .

و تشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بصفة عامة و نيسان ليف بصفة خاصة لتصل إلى 100 سيارة نيسان ليف في اليوم .

و ما يجعل هذه السيارة خيارا مفضلا للعديد هو قصر مدة التسليم، على عكس سيارات الكهربائية الأخرى .

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