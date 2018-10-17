مترو فورنابو سيتكلف 11 مليار

قد يكون جاهزا بحلول سنة 2025

مقال: تروند لوبيرود

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تم تخصيص 852 مليون كرونة من ميزانية أوسلو لسنة 2019 للشركة التي تقوم ببناء ميترو فورنابو.

سيكون طول الخط ثمانية كيلومترات و يقدر أن تبلغ تكلفته الجملية 11 مليار كرونة. من المتوقع أن الميترو سيكون جاهزا بحلول سنة 2025.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التي ستخصص لها ميزانية كبيرة جدا من الميزانية المخصصة لقطاع النقل. بالإضافة إلى هذا المشروع هناك أيضا خطط للفترة المالية بين 2019 و 2022 لتحسين البنية التحتية للترام و شراء ترام جديد و تجديد نظام الإشارات لمترو الأنفاق.

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