هزة أرضية بقوة 3,8 تضرب بالقرب من بيرغن
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-كان ذلك رهيبا، صوت الهزة كان أشبه بصوت قطار مر بكل قوته بالقرب منك.
كانت هذه إحدى الرسائل التي تم إرسالها من قبل سكان بيرغن و ضواحيها. لكن عالم الزلازل في نورسار يوهان شفايتزر أكد أن الزلزال لم يشكل مفاجأة بالنسبة للخبراء.
و تم تسجيل الزلزال في البحر في منطقة غير بعيدة من جزيرة أويغاردن.
-من المتوقع أن تحدث هزة إرتدادية بعد هذا الزلزال، لكن بقوة أضعف.
و قد شعر الناس في جميع أنحاء بيرغن بالزلزال .
و يأتي هذا الزلزال بعد أن شهدت المناطق الشرقية لأوسلو هزة أرضية منذ مدة قصيرة.
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