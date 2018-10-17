لأول مرة منذ 55 عاما:جائزة نوبل للفيزياء تسند لإمرأة
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الكندية دونا ستريكلاند هي ثالث إمرأة تحصلت على الجائزة
مقال: وكالة الأنباءالنرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
الكندية دونا ستريكلاند هي ثالث إمرأة في التاريخ تتحصل على جائزة نوبل في الفيزياء. و تم تقديم الجائزة لثلاثة رابحين هم ستريكلاند ، آرثر أشكين الأمريكي و جيرارد مورو الفرنسي.
و تحصل الثلاثة على الجائزة لاختراعاتهم الرائدة في مجال الليزر. و يبلغ أشكين 96 سنة و هذا يجعله اأكبر حائز على الجائزة من الناحية العمرية.
و تم تكريم العلماء الثلاثة على عملهم في مجال الليزرالبصري و تطويره.
و كانت ماري كوري أول سيدة تحصل على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1903 تليها ماري جوبرت مايو سنة 1963.
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