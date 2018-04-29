مراهق ينفق 89000 كرونة على ألعاب على الإنترنت : الأب مطالب بالدفع .

الطفل البالغ من العمر أربع عشرة سنة استعمل معرف آبل كان مرتبطا ببطاقة ائتمان أبيه .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قام ولي بتنزيل لعبة " كلاش أوف كلانس " على جهاز الآيباد التابع لإبنه، ثم قام بإنشاء معرف آبل بإسمه و الذي كان مرتبطا بالبطاقه الائتمانية للأب حتى يتمكن إبنه المراهق من اللعب على الجهاز .

لكن المراهق قام في الفترة الفاصلة بين 26 يونيو و 24 يوليو من العام الماضي بشراء نقاط للعبة و ذلك بإنفاق ما مجموعه 89000 كرونة من بطاقة والده الائتمانية .

و اشتكى الأب إلى مجلس الطعون المالية، لكنه قوبل بالرفض لأنه قام بإعطاء إبنه حرية استعمال معرف مرتبط بمعلومات بطاقته الائتمانية برضاه . لكن الرجل علل الشكوى بأنه لم يتصور أن إبنه سيقوم بكل هذا الإنفاق، كما أنه لم يأذن له بالقيام بكل عمليات الشراء التي أدت إلى هذا المبلغ .

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