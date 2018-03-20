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J Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (NTB scanpix)

سلفي ليستهاوغ تستقيل

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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تخلت ليستهاوغ عن منصبها كوزيرة للعدل بعد إثارتها لردود فعل غاضبة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية        ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و صرحت ليستهاوغ أنها لا تريد لهذه المشكلة أن تؤثر على مكانة حزبها في السلطة و لذلك تفضل الاستقالة من منصبها كوزيرة للعدل .

- يسرني أن حزبي و سيف يانسن كانوا مستعدين للتخلي عن الحكم مقابل التصويت في صالحي . لكنني لا أقبل أن تصبح مغادرتي سببا في خسارة حزب التقدم موقعه في الحكومة .

- الخيار كان لي .

و اعتبرت ليستهاوغ ماحدث بأنه أمر سريالي و حملة شعواء .

- مانشرته على الفايسبوك لم يكن له أية علاقة ب 22 يوليو . لقد قدمت اعتذاري، و علي التصرف كالبالغين خاصة بعد أن أصبحت السياسة النرويجية بمثابة روضة أطفال .

- هذه حملة قادها يوناس ستوري ضدي و نيتها حرماني من حرية التعبير و الحديث عن المواضيع التي تهم مستقبل النرويج .

كما أكدت ليستهاوغ أنها لن تصمت و ستواصل التعبير في منبرها كنائبة برلمانية .

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