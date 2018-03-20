سلفي ليستهاوغ تستقيل
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Nytt motemagasin: Alt om vårens trender
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و صرحت ليستهاوغ أنها لا تريد لهذه المشكلة أن تؤثر على مكانة حزبها في السلطة و لذلك تفضل الاستقالة من منصبها كوزيرة للعدل .
- يسرني أن حزبي و سيف يانسن كانوا مستعدين للتخلي عن الحكم مقابل التصويت في صالحي . لكنني لا أقبل أن تصبح مغادرتي سببا في خسارة حزب التقدم موقعه في الحكومة .
- الخيار كان لي .
و اعتبرت ليستهاوغ ماحدث بأنه أمر سريالي و حملة شعواء .
- مانشرته على الفايسبوك لم يكن له أية علاقة ب 22 يوليو . لقد قدمت اعتذاري، و علي التصرف كالبالغين خاصة بعد أن أصبحت السياسة النرويجية بمثابة روضة أطفال .
- هذه حملة قادها يوناس ستوري ضدي و نيتها حرماني من حرية التعبير و الحديث عن المواضيع التي تهم مستقبل النرويج .
كما أكدت ليستهاوغ أنها لن تصمت و ستواصل التعبير في منبرها كنائبة برلمانية .
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