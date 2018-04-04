انتعاش سوق العقارات

كما شهدت أسعار عقارات أوبوس ارتفاعا ملحوظا

مقال : هالفور ريبيغوتو ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

شهدت أسعار عقارات أوبوس ارتفاعا قدره 0,3 بالمائة في شهر مارس و 4,7 بالمائة حتى الآن هذه السنة .

و تعتبر أوبوس أكبر وكالة اسكان في النرويج، كما أنها واحدة من أكبر شركات البناء السكنية في منطقة الشمال . لذلك يعتبر تطور أسعار أوبوس مؤشرا جيدا لانتعاش سوق الاسكان بصفة عامة .

إذ ارتفع سعر متوسط المتر المربع للمساكن في شهر مارس ب 0,3 بالمائة في أوسلو . لكن رغم ذلك لا تزال الأسعار أقل بنسبة 8,7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي .

اما على الصعيد الوطني فقد ارتفع متوسط أسعار مساكن أوبوس ب 0,5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير .

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