قدمت وزيرة المالية سيف يانسن تفاصيل الميزانية الجديدة



مقال: ستيغ سولبرغ ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قام روني بيديرسن، خبير التمويل الخاص، بالتعليق على تفسير تأثير الميزانية الجديدة على المواطنين.

إذ أكد بيديرسن أن التغيرات الجديدة لن تؤثر كثيرا على مبلغ الضرائب الذي يجب دفعه.

ف87 بالمائة من دافعي الضرائب سيدفعون نفس المبالغ و أقل لمصلحة الضرائب، بينما سيستوجب على 13 بالمائة دفع المزيد من الضرائب، و يعود هذا إلى الزيادة في الضرائب على أرباح الأسهم.

سيتم أيضا خفض ضرائب الرحلات الجوية داخل أوروبا مقابل رفعها خارج القارة.

سيتم أيضا خفض ضريبة الكهرباء بما قيمته أوري واحدة للكيلواط في الساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة.

تم أيضا الرفع في قيمة الضريبة على الكحول بشكل رئيسي ليتماشى مع معدل التضخم البالغ 1.5 بالمائة، بالإضافة إلى ضريبة السجائر.

ستشهد أشياء مثل البنزين، الديزل، بقشيش النادل، الثروة الخاصة (الأملاك) و ترخيص الإذاعة و التلفزة NRK أيضا ارتفاعا في قيمة الضرائب.

أما الحلوى و الصودا فيشهدان انخفاضا في قيمة ضريبة السكر مقارنة بالعام الماضي.

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