ميزانية تقدر ب25 مليون كرونة للتقليص من قائمة انتظار مكتب التشغيل الناف

وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية تريد الإنفاق على زيادة عدد مستشاري مكتب التشغيل

مقال: يورغين بيرغي

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

ستقوم وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية أنيكين هاوغلييي بتخصيص مبلغ 25 مليون كرونة على مستشاريين مختصين في سوق الشغل للعمل في مكتب التشغيل الناف، و ذلك للتخفيف من قائمة الانتظار الطويلة لدى الناف.

-بصفة عامة تسير الأمور على يرام في النرويج الآن مع معدات بطالة منخفضة. نريد الآن تقديم فرصة ذهبية للمزيد من الأشخاص الذين لا يزالون خارج سوق الشغل.

و سيقوم الدعم الجديد الناف بالتركيز على التحديات و الصعوبات البيروقراطية و مساعدة الشركات على تخطي التحديات فما يخص التشغيل. سيتم تحديد تدابير جديدة لاتفاقيات الأجور و تبسيط العمل الإداري لتشجيع الشركات على الانتداب. كما ستقدم الناف دورات تدريبية منتظمة لصقل المهارات و المتطلبات المهنية المختلفة.

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