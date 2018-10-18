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ميزانية تقدر ب25 مليون كرونة للتقليص من قائمة انتظار مكتب التشغيل الناف

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية تريد الإنفاق على زيادة عدد مستشاري مكتب التشغيل

مقال: يورغين بيرغي
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
ستقوم وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية أنيكين هاوغلييي بتخصيص مبلغ 25 مليون كرونة على مستشاريين مختصين في سوق الشغل للعمل في مكتب التشغيل الناف، و ذلك للتخفيف من قائمة الانتظار الطويلة لدى الناف.
-بصفة عامة تسير الأمور على يرام في النرويج الآن مع معدات بطالة منخفضة. نريد الآن تقديم فرصة ذهبية للمزيد من الأشخاص الذين لا يزالون خارج سوق الشغل.
و سيقوم الدعم الجديد الناف بالتركيز على التحديات و الصعوبات البيروقراطية و مساعدة الشركات على تخطي التحديات فما يخص التشغيل. سيتم تحديد تدابير جديدة لاتفاقيات الأجور و تبسيط العمل الإداري لتشجيع الشركات على الانتداب. كما ستقدم الناف دورات تدريبية منتظمة لصقل المهارات و المتطلبات المهنية المختلفة.

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