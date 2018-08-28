اكتشاف 28 حالة غش في مديرية الهجرة: لاجئون تظاهروا بكونهم صوماليين

و كانت كل الحالات من جيبوتي

مقال: ستيغ سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

كشفت مديرية الهجرة الأو دي إي عن وجود حالات عديدة تظاهر فيها جيبوتيون بكونهم صوماليين من أجل الحصول على اللجوء و الإقامة في النرويج.

تم الإبلاغ عن هذه الحالات للشرطة، و لكن اكتشافها لا يعني الترحيل المباشر. إذ يسمح لهم بالبقاء حتى سنة كاملة و الحصول على الحماية في هذه المدة. و تم مؤخرا الحكم على سيدة جيبوتية بستة أشهر سجنا بتعمدها خداع مديرية الهجرة و تظاهرها بكونها لاجئة صومالية.

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