نسبة 40 بالمائة من العاطلين عن العمل في النرويج مهاجرون

معدل البطالة لدى المهاجرين أعلى ب3,5 مرة من معدل البطالة عند النرويجيين.

مقال: ماغنوس بلاكر ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تظهر أرقام جديدة أن عدد العاطلين عن العمل في النرويج بلغ 67085 شخصا. و أظهرت الأرقام ارتفاع البطالة عند المهاجرين بشكل عام. و تبلغ نسبة البطالة بين المهاجرين 5.9 بالمائة بينما تبلغ 1.7 بالمائة بين عامة السكان وفقا لتسجيلات البطالة في الناف (مكتب التشغيل). أما نسب البطالة الرسمية للحكومة فهي أعلى و نسبتها أقل من 4 بالمائة بقليل. لكن نسبة البطالة بين المهاجرين انخفضت ب0,5 نقطة مائوية مقارنة بالعام الماضي، و يعود هذا الانخفاض لعدد الأوروبيين الشرقيين الذين تم توظيفهم بصفة كبيرة مؤخرا، و خاصة الرجال منهم. أما شريحة المهاجرين الأفارقة فتشهد أعلى نسبة بطالة و التي بلغت 10.6 بالمائة.

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