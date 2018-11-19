Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

نسبة 40 بالمائة من العاطلين عن العمل في النرويج مهاجرون

Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

معدل البطالة لدى المهاجرين أعلى ب3,5 مرة من معدل البطالة عند النرويجيين.

مقال: ماغنوس بلاكر   ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي    

تظهر أرقام جديدة أن عدد العاطلين عن العمل في النرويج بلغ 67085 شخصا. و أظهرت الأرقام ارتفاع البطالة عند المهاجرين بشكل عام. و تبلغ نسبة البطالة بين المهاجرين 5.9 بالمائة بينما تبلغ 1.7 بالمائة بين عامة السكان وفقا لتسجيلات البطالة في الناف (مكتب التشغيل). أما نسب البطالة الرسمية للحكومة فهي أعلى و نسبتها أقل من 4 بالمائة بقليل. لكن نسبة البطالة بين المهاجرين انخفضت ب0,5 نقطة مائوية مقارنة بالعام الماضي، و يعود هذا الانخفاض لعدد الأوروبيين الشرقيين الذين تم توظيفهم بصفة كبيرة مؤخرا، و خاصة الرجال منهم. أما شريحة المهاجرين الأفارقة فتشهد أعلى نسبة بطالة و التي بلغت 10.6 بالمائة.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere