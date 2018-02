Trond Giske tilbake på Stortinget

Trond Giske var ikke å se under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag, men skal være tilbake.

Etter at stortingspresident Olemic Thommessen (H) sa at Trond Giske tok onsdag sete i Stortinget, har det hersket full forvirring om hva som faktisk gjelder.

- Giske er ikke på Stortinget onsdag

Nettavisen har vært i kontakt med Trond Giskes rådgiver, Bård Flaarønning, for en oppklaring.

- Giske er ikke til stede på Stortinget onsdag, sier Flaarønning til Nettavisen.

Trond Giskes plass er tom onsdag.

- Er han friskmeldt nå?

- Det vet jeg faktisk ikke, men det skal jeg finne ut av, svarer Flaarønning.

Giske har vært sykmeldt siden 22. desember.

- Representanten Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete, sa stortingspresidenten da han innledet stortingsmøtet, ifølge NRK.

Aftenposten skriver at de har fått opplyst fra Stortingets administrasjon at Giske er friskmeldt.

Trond Giskes plass på Stortinget var tom under den muntlige spørretimen onsdag.

Første nyttårsdag meldte Giske at han på ubestemt tid ikke kunne fylle sine oppgaver som nestleder i Ap, og 7. januar kom meldingen om at dette gjaldt på varig basis. Samtidig meldte Giske at han etter endt sykemelding aktet å fortsette innsatsen for velgerne i Trøndelag og for Arbeiderpartiet.

For 14 dager siden kom meldingen fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om at han og partiet hadde konkludert i Giske-saken og kommet til at det har vært brudd på partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Giske er valgt inn på Stortinget for Sør-Trøndelag for perioden 2017-2021.

