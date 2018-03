Geir Bekkevold (KrF) mener Listhaug bør trekke seg

Geir Bekkevold i KrF mener det ville gitt regjeringen arbeidsro, dersom Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister.

– Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg, skriver Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

Bekkevold er stortingsrepresentant for Telemark og har verv som første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité.

I en SMS til VG utdyper han hva han mener om Frp-statsråden etter at hun kom med sin beklagelse i Stortinget.

– Jeg mener helt oppriktig at landet ikke er tjent med å ha en justisminister som opptrer så splittende! Dagen i dag har ikke endret min oppfatning! Men jeg sier dette på egen regning, har sånn sett respekt for at min egen stortingsgruppe kommer fram til en annen konklusjon, skriver Bekkevold.

Hareide: – Svekket tillit

KrF-leder Knut Arild Hareide ville torsdag kveld ikke si om partiet kommer til å støtte forslaget om mistillit, men fastslår at det naturligvis er noe KrF må vurdere.

– Vi har i kveld fremmet sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, og det er ikke tvil om at denne uka har svekket vår tillit. Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, sa Hareide i et debattprogram på NRK.

Det er likevel lite som tyder på at KrF vil bli med på mistillitsforslaget, og dermed blir Listhaug trolig sittende. Det mente et noenlunde samstemt kommentatorkorps torsdag kveld, samtidig som de brukte ord som «ydmyket» og «filleristet» om justisministeren etter stortingsmøtet.

Behandles tirsdag

– Vårt ønske er å kunne legge denne saken bak oss, men vi må selvfølgelig vurdere det forslaget som ligger i Stortinget, sier Hareide.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandles på Stortinget neste tirsdag. Forslaget ble framsatt av Rødt torsdag, og støttes av både Arbeiderpartiet og SV.

– Etter dagens runder i stortingssalen har Arbeiderpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for mistillitsforslaget mot justisministeren, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB torsdag.

Senterpartiet har ennå ikke bestemt seg.

