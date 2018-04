Vil ikke ha Hadia Tajik som 1. mai-taler

LO-opprør etter Acer-saken.

LO i Nord-Hordaland har takket nei til et tilbud fra Arbeiderpartiet om å få nestleder Jadia Tajik som 1. mai-taler i Haugesund og Sauda, melder VG.

Det er Arbeiderpartiets håndtering av Acer-saken som har fått LO til å reagere, bekrefter styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor avisa.

Les også: Stortinget har stemt ja til Acer og EUs energipakke

LO sa nei til EUs energiunion, men Arbeiderpartiet valgte å følge regjeringspartiene og MDG i Stortinget.

LO-rådgiver Jonas Bals er blant dem som har vært ute med hard kritikk av partiet i saken.

- Mye partifolk som er rasende over ikke å bli lyttet til, og som i likhet med meg er dypt, dypt bekymret for langtidsskadene dette vil påføre partiet, skrev Bals i kommentarfeltet under et innlegg på Ap-leder Jonas Gahr Støres Facebook-side.

Les også: Støre: - Vi avgir ikke eierskap over norske kraftressurser

Fakta: Acer

Forkortelsen står for «Agency for the Cooperation of Energy Regulators» – på norsk «Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter»



EU-byrå etablert 2009



Skal fremme samarbeid mellom EU-statenes energireguleringsmyndigheter



Med stemmene fra regjeringspartiene, Ap og MDG har Stortinget besluttet at Norge skal innføre Acer. Lovendringen kommer på grunn av EØS-avtalen, men avtalen åpner for at EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein kan reservere seg mot enkeltdirektiver

(Kilde: LO, NTB)

Mest sett siste uken