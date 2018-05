Roser skiforbundets ansettelse: - Ble omtalt som den beste i landet

Langrennsekspert er begeistret for norsk kvinnelangrenns nye sjef.

Ole Morten Iversen ble mandag presentert som ny sjef for Norges kvinnelandslag i langrenn.

Den 59-år gamle læreren og skitreneren på skigymnaset i Meråker avsluttet for noen uker tilbake samarbeidet med kvinnelandslaget til Sverige.

Nettavisens langrennsekspert Torbjörn Nordvall kjenner godt til Iversens egenskaper i trenerrollen. Han er overbevist om at Norges Skiforbund har gjort en god ansettelse.

Svensken beskriver Iversen, som opprinnelig er fra Steinkjer, som en kunnskapsrik og samlende trener.

- Han vet hva han gjør, er rutinert og får individer til å dra i samme retning. Iversen vil fortsette å holde gruppen av utøvere tett sammensveiset. I Norge får han bedre kontroll over utøverne han jobber med. Det er viktig nå når Norge har et lite generasjonskifte på landslaget, og Marit Bjørgen har sluttet, sier Nordvall til Nettavisen.

Fikk gode skussmål



Langrennsblogger Nordvall forteller at han var med på jobben med å kartlegge kandidater før Iversen ble ansatt som trener for Sveriges langrennskvinner foran sesongen 2016-2017.

- Jeg var med på å rekruttere Ole Morten til jobben i Sverige for noen år siden. Jeg gjorde litt research for landslaget i forkant. Jeg fikk en beskjed fra en kilde høyt opp i det norske langrennforbundet, og vedkommende omtalte ham som den beste treneren i hele Norge, forteller Nordvall til Nettavisen.

Iversen skilte lag med svenskene etter endt sesong i vinter. Sammen oppnådde trønderen og de svenske langrennsdamene blant annet OL-gull til Charlotte Kalla.

- Han gjorde en bra jobb i Sverige, men der fikk han ikke jobbe som han ville med utøverne sine. Løpere som Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Anna Dyvik og Hanna Falk hadde allerede sin egne trenere. Han fikk ikke utvikle landslagsutøverne i Sverige som han ønsket, utdyper Nordvall.

Den svenske eksperten peker på det siste som en viktig grunn til at Ole Morten Iversen har enda bedre forutsetninger for å lykkes med arbeidet på Norges landslag.

LANGRENNSKYNDIG KAR: Nettavisens langrennsekspert Torbjörn Nordvall.

- Riktig sted



- I Norge har de den røde tråden i arbeidet med å utvikle landslagsutøvere i en gruppe som jobber tett sammen. Derfor er jeg sikker på at Iversen har kommet til riktig sted. Han har også med seg bra erfaring fra jobben som landslagstrener i Sverige, understreker Torbjörn Nordvall i samtale med Nettavisen.

Han poengterer at utøverne på det norske landslaget, med unntak av Therese Johaug, ikke støtter seg like mye på individuelle treneravtaler.

- Jeg vil gjerne gratulere Ole Morten med den nye jobben. Og jeg tror Vidar Løfshus har ansatt en trener som ikke kommer til å gjøre seg bort i landslagstrenerjobben, påpeker Torbjörn Nordvall.

Johaug fortsetter å benytte seg av Mikkelsplass også etter at hun gjør comeback på landslaget. Den nyansatte sjefen for kvinnelandslaget bekymrer seg ikke for akkurat det.

- Mikkelsplass jobbet jeg med på 1990-tallet, og han er en av de trenerne jeg har aller mest respekt for i Norge. Det blir en trygghet også for meg at han er med Therese, sier Iversen til NTB.

