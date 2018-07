Watford med herlig gest til fansen: - Sjekk posten deres

Det lønte seg for Watford-fansen å dra på alle bortekampene i Premier League forrige sesong.

Watford spiller som alle andre Premier League-lag 19 hjemmekamper og 19 bortkamper hver sesong i Premier League. Det krever mye reising og ekstra kostnader for supportere som reiser på mange bortekamper. Det har Watfords styre lagt merke til og bestemt seg for å gjøre noe med.

Styret undersøkte hvilke supportere som faktisk hadde deltatt på alle Premier League-bortekampene til Watford forrige sesong, for så å sende hver og en av dem en gratis Watford-drakt, og da selvfølgelig en bortedrakt.

«The Hornets» sendte ut en melding på Twitter fredag om at alle som deltok på alle 19 kampene burde sjekke postkassen. De fikk raskt svar fra tilfredse fans.

- Herlig overraskelse fra Watford denne morgenen. En ny bortedrakt og et brev fra Troy (Deeney) som takket meg for å ha vært på alle 19 bortekampene forrige sesong. Nå føler jeg meg litt skyldig for å ha gått glipp av hjemmekampen mot Chelsea. Men togbilletten er allerede bestilt for Burnley-kampen #All19, skrev en av Watfords største fans Frances Lynn på Twitter fredag.

Got this in the post today. Thank you @WatfordFC for the new shirt for free 👀🐝 #All19 #watfordfc pic.twitter.com/qj0BMM8pvW

Lovely surprise from @WatfordFC this morning. A new away shirt and letter from Troy thanking me for going to all 19 away games last season. I feel a bit guilty about missing Chelsea at home (I know). But the train is already booked for Burnley #All19 pic.twitter.com/VOxFzMjQo5