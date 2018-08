Mann tiltalt for hatefulle ytringer

En mann i 60-årene er tiltalt for å ha ropt hatefulle kommentarer rettet mot muslimer ved flere anledninger på gaten i Oslo.

Blant annet skal mannen ha ropt etter en kvinne som hadde på seg sjal som dekket håret på Jernbanetorget i mai i fjor. «You are IS', 'fuck you, go to hell» og «dere bare dreper mennesker», skal mannen ha sagt ifølge tiltalen.

Ved en annen anledning skal mannen ha ropt «fuck you muslims» og «go out of Norway» til en kvinne som gikk på gaten sammen med sine fire døtre. Han skal også ha prøvd å slå etter kvinnen, men hun vek unna.

Mannen er også tiltalt for å ha urinert utendørs på et sted der det kan virke sjenerende på andre. Bakgrunnen er at mannen ifølge påtalemyndigheten urinerte på bakken i Vaterlandsparken i Oslo under et arrangement for markeringen av Somalias nasjonaldag, med flere voksne og barn til stede.

Saken skal etter planen opp i Oslo tingrett i november. Det er satt av to dager til rettsbehandlingen.

